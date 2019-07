Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato dal ritiro dei sardi, tra le altre cose, della situazione legata la futuro di Nicolò Barella.



Queste le sue parole: "I ragazzi vogliono fare una grande annata. Sono tornati tecnici come Sarri e Conte, dunque sarà un campionato di Serie A tra i più difficili. Il mio gruppo comunque ha voglia di fare bene. Il centenario dovrà fare da ulteriore stimolo".



SU BARELLA - "È una situazione particolare. Devono però occuparsene presidente e direttore sportivo. Dovesse rimanere con noi darebbe sicuramente il 200%. Siamo orgogliosi della sua crescita, così come di quella di altri nazionali italiani e non. Quando sono arrivato a Cagliari, sembrava indisciplinato e invece mi sono reso conto nel tempo della sua grande professionalità".



SU MATTIELLO - "Gli infortuni lo hanno limitato parecchio. Se dovesse unirsi a noi come ci auguriamo, avremmo a disposizione un giocatore di grande valore, duttile, dall’entusiasmo notevole. Può giocare su entrambe le fasce".