Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Brescia: "Momenti così arrivano, il calendario non è stato favorevole. Abbiamo pagato forse troppo dazio, ma dobbiamo essere convinti di fare bene".



SULLE SCONFITTE RECENTI - "Rigiocherei tutte le partite, specie quella contro la Lazio. Abbiamo sofferto molto quel ko a livello mentale. La scoria è rimasta".



SE E' DECISIVA PER IL SUO FUTURO - "No, credo sia decisiva per il Cagliari. Dobbiamo ripartire, conta la squadra. Basta poco per far ripartire la marcia".



SUGLI ASSENTI - Mattiello, Castro, Cacciatore, Ceppitelli, Pavoletti, Ragatzu".



SU CRAGNO - "Si sta riprendendo gradualmente, ritroverà la condizione solo giocando, partitelle comprese".



SULLE SCONFITTE CONSECUTIVE - "Spalmate nel corso della stagione? Sarebbe stato innegabilmente diverso. Questa è la nostra dimensione, non le prime tre posizioni".