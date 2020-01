Il tecnico del Cagliari Rolando Maran è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a margine della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Parma: “Dobbiamo vincere in casa per dare continuità. Sarà un avversario molto difficile, dobbiamo mantenere l’andazzo delle ultime partite. La partita di Milano ci ha dato consapevolezze del fatto che con il giusto approccio possiamo affrontare ogni tipo di gara. Scenderemo in campo con la tignosità che ci ha sempre caratterizzato”.



SULLA PARTENZA DI CASTRO – “Qualsiasi cosa dica potrebbe essere smentita nelle prossime ore. Non si possono fare considerazioni ora, se ci sarà la certezza allora gli augurerò un in bocca al lupo. Prima però devo avere la certezza. Il calcio è imprevedibile”.