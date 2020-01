L'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha parlato alla vigilia del match contro l'Inter: "Domani arriviamo con una testa diversa rispetto alla partita di Coppa Italia: lì non è stata questione di modulo. Domani giocherà Cragno, perché ho deciso di dargli fiducia e farlo tornare in campo. Castro? Assolutamente sì, non c'era nulla da risolvere: lo conosco talmente bene, che so bene che fosse amareggiato quanto lo ero io. Ma è un bravo ragazzo, ci sono delle regole e tutto è tornato come doveva



Sul mercato dell'Inter: "Non c'è invidia per Conte, io ho il mio Cagliari e penso a questo. Dobbiamo dare continuità alla gara di Brescia".