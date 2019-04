3-0 che non lascia spazia ad interpretazioni: la Roma batte un Cagliari non aritmeticamente salvo e sale in quarta posizione in attesa di Milan ed Atalanta. I sardi interrompono la striscia positiva che durava da tre partite; così Maran ai microfoni di Sky al termine del match:



"Sicuramente l'approccio è stato assolutamente negativo. La partenza non è andata bene ma visto il lavoro e l'intensità di questa settimana non avevo presagi di questo. Avevo visto una squadra che aveva voglia di continuare a correre; evidentemente dobbiamo fare diversamente, abbiamo fatto un bel percorso fin qua e vogliamo chiudere in bellezza. La partenza shock? Non dobbiamo fare prestazioni del genere, anche se ci siamo trovati di fronte una grande Roma. Dobbiamo circoscriverla ad un episodio e basta".