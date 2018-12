Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Genoa: "I 20 punti non devono essere un traguardo, ma un punto di partenza. Oggi abbiamo portato a casa una vittoria importante, un successo che aspettavamo da tempo. Nei primi minuti abbiamo dovuto sostituire Joao Pedro e cambiare i nostri piani di gioco, ma siamo stati accorti nel capire e nel leggere i momenti principali della gara. Ci siamo comportati da squadra e questo forse è l'aspetto più importante. Joao è dolorante, ha preso una botta ma dovremo aspettare domani per valutare bene la situazione. Per quanto riguarda Pavoletti, inizialmente non ero nemmeno sicuro di voler farlo giocare per tutti i 90 minuti, ma è riuscito a ritagliarsi i suoi spazi in campo e a darci un aiuto determinante. Sono contento per Farias, sta trovando continuità dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per tanto tempo. Oggi ha fatto gol, ha sfiorato la doppietta e, partita dopo partita, sta vedendo la porta sempre di più".