Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato alla viglia della sfida contro la Roma. "Vogliamo arrivare il prima possibile alla matematica salvezza. Siamo carichi e determinati. Andiamo a Roma per giocarcela. Vogliamo fare cose positive e prestigiose da qui a fine campionato. Abbiamo alcuni assenti ma recuperiamo i tre squalificati col Frosinone. La Roma si gioca tanto ma noi cercheremo di controbattere il loro prevedibile assalto l’importante è concedere poco. La gara d’andata è stata uno spot per il calcio. Insegna che non bisogna mollare mai. Ora è nostro e c’è tutta la voglia di mantenerlo. Le parole del presidente devono essere da stimolo. Abbiamo voglia provare a fare il massimo per tenere la posizione in classifica. Oliva sta lavorando bene e per il futuro sarà pronto. Viviamo di partita in partita e daremo il massimo sempre. Di questo si può essere certi".