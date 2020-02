Gaston Pereiro è la grande novità del Cagliari a gennaio. Il nuovo acquisto, però, non sarà subito titolare. Servirà pazienza, lo ha detto Rolando Maran in conferenza stampa.



MODULO – “Lavoriamo sia sulla difesa a quattro che sulla difesa a tre. Scelgo di volta in volta, anche a partita in corso”.



PEREIRO – “Ha giocato veramente poco negli ultimi 6-7 mesi. Ha bisogno di essere inserito e l’inserimento deve essere graduale. Per la prima settimana si è allenato con noi, mi ha già dimostrato delle qualità che possono esserci utili. È un giocatore che va testato e va conosciuto nel nostro contesto. Fino ad ora ha giocato poco, ha basso minutaggio. Può essere inserito nel nostro contesto e nel nostro modulo. Abbiamo molti giocatori in quel ruolo, ma quello che facciamo noi può essere congeniale per le sue caratteristiche”.



CRAGNO – “Penso che possa davvero ambire e sognare un posto all’Europeo”.



PALOSCHI – “Ha sempre trovato la rete con facilità, almeno con me. Ha quasi le stesse caratteristiche di Simeone, si assomigliano molto. In qualche circostanza possono anche giocare insieme. Indicativamente, per come giochiamo ora, abbiamo uno che attacca la profondità e uno di manovra”.



CIGARINI OUT – “Chi gioca al suo posto? Molte volte ha giocato Oliva. A volte quel ruolo l’ha fatto Nainggolan. Ho più soluzioni”.