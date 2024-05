Juventus, contro la Roma è match point per la Champions League: in arrivo 40 milioni per il mercato

E anche se, salvo colpi di scena, non basterà a salvare la panchina di unche coltiva ancora la possibilità di chiudere il suo secondo ciclo in bianconero con la conquista di un titolo - la Coppa Italia in palio il 15 maggio prossimo contro l’Atalanta - nella trasferta di Roma valida per la 35esima giornata di Serie Ae da un terzo posto in campionato che dopo il pari di venerdì sera del Bologna a Torino appare più vicino. Senza contare il premio minimo di partecipazione alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita del gennaio 2025 - la prima edizione con la Final Four dei mesi scorsi è valsa 1,6 milioni di euro alle semifinaliste - e i circa 50 milioni messi in saccoccia dopo aver ottenuto la certezza del pass al primo Mondiale del club che si disputerà negli Stati Uniti nel luglio 2025.- Con Inter e Milan già certe di figurare tra le cinque rappresentanti italiane nella nuovache prenderà il via il prossimo settembre - niente più fase a gironi ma raggruppamento unico formato da 36 squadre -I bianconeri - che hanno bisogno di 6 punti da qui a fine campionato - guidano il gruppo con 65 punti in 34 partite, seguiti dal Bologna (64 ma con una partita in più), Roma (59 punti in 34 giornate), Atalanta (57 in 33) e Lazio (56 in 35). Più staccate la Fiorentina - che deve però recuperare il match con l’Atalanta rinviato lo scorso 17 marzo - coi suoi 50 punti, gli stessi del Napoli.In quanto, dopo l’1-0 della partita d’andata, sarebbe avanti anche rispetto ai giallorossi e scavalcabile soltanto da Atalanta e Bologna, non da Lazio (3-1 e 0-1) e Fiorentina (doppio successo per 1-0) e tanto meno dal Napoli, che ha 15 lunghezze di ritardo con 12 punti a disposizione.- Un traguardo di grande prestigio dopo la dolorosa rinuncia all’ultima Champions League nella stagione che volge verso il termine, ma soprattutto una pesante perdita in termini di introiti per una società che ha dovuto far fronte a ricapitalizzazioni per circa 700 milioni di euro da parte dell’azionista di maggioranza negli ultimi anni e chiamato a portare avanti un’opera di risanamento dei proprio conti.in caso di separazione anticipataper la manovra stipendi del 2020 e del 2021 (il club bianconero presenterà comunque ricorso)derivanti dal ritorno nell’Europa che conta. Salvifiche per il bilancio ma anche per guardare all’importante sessione estiva del calciomercato con rinnovato entusiasmo, che sarà finanziato anche dalle possibili cessioni dei vari Huijsen, Soulé e Iling jr e da qualche sacrificio forzato, con Szczesny e Bremer come indiziati principali.