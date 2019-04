Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Frosinone: "Incontreremo una squadra temibile in trasferta, dobbiamo cercare di aggredirli come non mai. I numeri parlano chiaro: il Frosinone ha un rendimento buono, specialmente in trasferta. La squadra di Baroni concede poco: servirà tanta pazienza, dobbiamo sfruttare la carica che ci darà il pubblico. L’entusiasmo è un qualcosa di positivo. Non mi concentro sul decimo posto. Mi interessa anzitutto la salvezza, poi ciò che verrà dopo sarà tanto di guadagnato. Una vittoria sarebbe un bel regalo per i tifosi. Srna? Sta bene, si è allenato come sempre da grande protagonista. Sta dando il suo contributo alla squadra. Tutti devono dimostrare che il gruppo è cresciuto. Domani sarà l’occasione per farlo. Una crescita non solo sul piano tecnico, ma anche caratteriale. Le energie iniziano a mancare ed il recupero da alcune gare potrebbe risultare difficile, ed è in questo che dobbiamo essere bravi. Ma nei momenti topici dobbiamo spingere al massimo".