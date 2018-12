Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone: "Pavoletti sta bene, oggi si è allenato e ha fatto la rifinitura, potrà essere della partita. Castro ha caratteristiche particolari perché unisce qualità e quantità, ma abbiamo diverse soluzioni per sostituirlo e sceglierò le più adatte a seconda della gara e di ciò che mi servirà. Joao Pedro si sente bene sia da trequartista che da attaccante e a me ha sempre dato la disponibilità per fare tutto".