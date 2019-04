L'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha parlato alla vigilia della partita contro la Spal: "Devo fare qualche valutazione viste le tre gare, ma abbiamo avuto cinque giorni per recuperare. Piccole osservazioni fino alla fine. Pellegrini sta bene. La partita con la Spal ci mette di fronte un avversario che sta bene. Però stiamo bene anche noi, la sconfitta di martedì non ci fa cambiare idea. Stiamo vivendo un momento positivo e dobbiamo portarlo in campo. Dietro stanno correndo tutte. Tutti sono sul pezzo e stanno bene, questo rende la lotta più intrigante".



Il tecnico rossoblù si è poi soffermato sul caso Kean e le polemiche legate all'atteggiamento di alcuni sostenitori sardi nei suoi confronti: "Mi sono ripromesso di non parlarne più, perché questa situazione non sta facendo bene a Cagliari e al Cagliari. Tutto quello che dovevo dire l'ho già detto a fine partita. Poi il presidente Giulini ha diffuso una nota che condivido appieno".