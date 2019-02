Rolando Maran polemico dopo la sconfitta con la Sampdoria, il tecnico del Cagliari commenta a Dazn: "Ci sta soffrire a Genova, nella prima parte abbiamo fatto bene, poi il gol su rigore, che direi decisamente dubbio, ci ha un po' tagliato le gambe. Abbiamo fatto tutto il possibile, ma non ci siamo riusciti: usciamo sconfitti per un episodio che definire dubbio è dire poco. Uscire così da Marassi brucia molto, ma la squadra ha dato le risposte giuste. Infortunati? Diamo tutto quello che abbiamo nonostante le assenze, la prestazione c'è stata e anche rispetto alle ultime trasferte sappiamo di aver fatto bene. Come migliorare in trasferta? Attraverso queste prestazioni, oggi potevamo avere un risultato positivo e lo avremmo anche meritato. Barella più avanzato per il futuro? Nicolò sa leggere bene i momenti e diversi ruoli, li può ricoprire tutti".