Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla dopo il ko col Milan a Sky Sport: "Un primo tempo giocato alla pari, abbiamo sofferto la loro fisicità perché cercavano spesso Ibra, ma avevamo avuto l'occasione grossa con Nandez. Il primo tempo abbiamo giocato meglio noi. Poi dopo abbiamo concesso un gol facile, in un momento in cui condiziona la gara. Dopo quell'episodio non siamo stati più bravi a riprenderci. E' un momento negativo, che va a influire anche sulla fluidità e su quello che puoi mettere in campo. Stiamo concedendo troppo, e questo condiziona poi le gare".



SUI GOL - "In momenti come questi devi essere bravo a non sbagliare nulla anche nelle cose normali. Due gol su calci piazzati da metà campo, non possiamo concedere questo. Devo trovare il modo per per non fare accadere più queste cose. Non siamo stati capaci di mettere in pratica quello che erano i nostri presupposti".



STANCHEZZA - "Fisica o mentale? La partita con la Lazio ha lasciato qualche scoria che non ci siamo ancora tolti. Quei sei minuti hanno cambiato qualcosa, ma dobbiamo togliercelo dalla testa, siamo sesti in classifica".