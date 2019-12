L'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio:



LA GARA. “Abbiamo avuto qualcosa come sei occasioni da goal pulite, mentre loro non hanno avuto grosse situazioni. Abbiamo creato tantissimo, più della Lazio. I ragazzi hanno fatto una partita gagliarda, purtroppo il finale ci ha penalizzati.



IL RECUPERO. “Dove sta la fiscalità ed il buon senso? Non ho francamente capito l’entità”



ANALISI ULTIMA. “Usciamo sconfitti, siamo amareggiati, perché giocare così contro la Lazio non si vede tutti i giorni. Nessuna delle due ha mollato, ma alla fine ha avuto ragione la Lazio”



CALO FISICO. “Solo in questa gara i ragazzi hanno patito la fatica. Tutti e tre i giocatori mi hanno chiesto il cambio e durante il recupero si è pure fatto male Cacciatore. Ripeto, la Lazio ha tirato due sole volte in porta, pur tenendo sempre il pallino del gioco”