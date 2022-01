Razvan Marin, centrocampista del Cagliari, parla a Dazn dopo la partita con la Fiorentina: "Sono un po’ dispiaciuto per il risultato perché nel secondo tempo eravamo andati avanti, loro erano in 10 e noi dovevamo portare a casa i 3 punti. La squadra sta andando bene, abbiamo lottato e dobbiamo continuare su questa strada. Ora lottiamo dall’inizio alla fine. Dovevamo farlo anche prima, ma non so perché è successo. Ora dobbiamo pensare a lottare, allenarci bene e speriamo di essere salvi a fine anno”.



CAMBIAMENTO - “Ora abbiamo voglia di salvarci, siamo un gruppo molto più unito e lottiamo sempre. Per noi questo è molto importate”.