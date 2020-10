Razvan Marin centrocampista del Cagliari, prelevato in estate dall’Ajax, si racconta a la Gazzetta dello Sport, spiegando cosa non è andato coi Lancieri: “Erede di De Jong? Siamo giocatori con caratteristiche differenti, non so se lui sia il migliore in Europa oggi, ma è molto forte. Non l’ho mai incrociato all’Ajax. Mi sono allenato tre settimane con De Ligt. Con l’Ajax firmai a marzo del 2019. Pensi che non mi hanno fatto fare l’Europeo Under 21 in Italia per integrarmi al più presto. Ero felice, con la squadra andava bene. Amsterdam è bella, con tante possibilità, ristoranti, luoghi per camminare. Sono partito bene, ho giocato subito, anche nei playoff di Champions. Non so cosa sia successo, ma a un certo punto mi hanno messo da parte. Forse si aspettavano qualcosa di più. Mi sento ancora con qualcuno, soprattutto Tadic”