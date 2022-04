Le parole dell'allenatore del Cagliari,, alla vigilia del match contro il Sassuolo, in programma domani alle 12 e 30."Io guardo partita dopo partita, non dobbiamo fare gli errori delle partite precedenti, facendo una gara propositiva contro una squadra che gioca bene a calcio. Abbiamo preparato bene il match, penso e spero che i ragazzi facciano bene anche per il pubblico che ci darà una grossa mano"."Proviamo a recuperarlo, qualora non riuscisse a esserci ci sarà un ragazzo che andrà a mille che lo sostituirà e farà bene. Conta solo il Cagliari ora, fare risultato con gli equilibri giusti"."Questa sana paura domani ci deve essere ma deve essere positiva: bisognerà essere bravi, son convinto che i ragazzi faranno una partita gagliarda"."Abbiamo lavorato molto su queste due cose, ma dovremo essere bravi a fare entrambe le cose: vediamo se domani saremo tutti in palla, ma ci tengo a dire che domani dovremo fare delle staffette. Dovremo tenere i ritmi altissimi e ci sarà bisogno dei 4-5 cambi, voglio 16 titolari"."Se giochiamo 3-4-3 può fare il sottopunta a sinistra, oppure da mezzala. Può fare anche il metodista davanti alla difesa, ma abbiamo bisogno della sua qualità. Vedremo come sta, ha avuto un acciacco al piede ma sarà sicuramente protagonista".POCHI PUNTI - "Io posso prendermi tutte le responsabilità che volete, ma se fate mente locale abbiamo perso tanti punti per gli episodi sfortunati che hanno condizionato le partite, penso alla Salernitana per esempio. Disattenzione e sfortuna, anche contro il Venezia. Quando le cose non vanno bisogna mettere insieme tutto, ma ormai il passato non si può cambiare. Dobbiamo fare di tutto per determinare il nostro futuro".