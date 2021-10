L'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Bologna. Una partita in emergenza per i sardi, che non potranno contare su Ceter, Dalbert e Walukiewicz e si porteranno dietro i dubbi relativi alle condizioni di Caceres, Godin, Nandez, Strootman e Keita. "Dopo la rifinitura di domani valuterò chi potrà rientrare. Qualche giocatore non al massimo potrebbe partire dall'inizio. In base a quel che ho in testa, so già come affrontare il Bologna, potrebbero esserci degli adattamenti, ma sono discorsi prematuri, bisogna vedere innanzitutto chi potrà darmi disponibilità", ha dichiarato Mazzarri.



Sul momento della squadra: "Non è ancora completamente la mia squadra, ma si sono visti progressi. Mi piacerebbe vederla più brillante in fase di possesso palla, meno timorosa nel far girare la palla, vederla verticalizzare più velocemente".