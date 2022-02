Così Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l'Empoli:



"Siamo partiti bene, fino a quando si è fatto male l'arbitro. Poi l'Empoli ci ha creato qualche problema e l'infortunio di Lovato ci ha scombussolato. Alla fine ci è andata bene, perché nel finale del primo tempo l'Empoli poteva fare più gol. La ripresa è stata quasi un monologo nostro e avremmo meritato la vittoria. Bravo il loro portiere un po' di sfortuna su un'occasione. Per come abbiamo finito potevamo anche vincere, ma se si guarda la partita nel complesso va bene anche il pari. Abbiamo reagito da squadra. Pavoletti era infortunato, ma soprattutto quando giochiamo in modo avvolgente può fare la differenza. Dentro l'area è micidiale e consente a Joao Pedro di avere più spazio. I cambi hanno dato la svolta, anche Keita e Baselli".