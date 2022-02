Sorriso a metà per Walter Mazzarri, che dopo il pareggio del Cagliari col Napoli applaude i suoi ma ha qualcosa da ridire sull’arbitraggio: “Abbiamo fatto una grande partita - ha commentato l’allenatore rossoblù - ma l’episodio Mario Rui-Altare l’ho visto da dietro e vi dico che il difensore del Napoli si è lanciato tipo giocatore di basket e l’arbitro è stato ingannato. Per me è un rigore clamoroso. Il Var vede Altare che si sposta, Mario Rui si è buttato con esperienza; quel penalty lo volevo.