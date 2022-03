Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia che vedrà i suoi affrontare la Lazio domani sera alle 20.45. Queste le sue parole.



Quanto diventa fondamentale la gestione del gruppo in momenti così delicati?: "La medicina migliore sono i risultati che facciamo ogni domenica, ora ho 15 o 16 titolari e starà a me scegliere la miglior formazione''.



Meglio Pavoletti o Pereiro?: "Ci hanno aiutato entrambi, mi piacerebbe farli giocare insieme ma bisogna capire gli equilibri della squadra. Joao Pedro è un leader ed è insostituibile. Pereiro a Torino ha giocato bene, ma anche Pavoletti ha fatto mezz'ora di grande qualità. Io dico sempre che mezz'ora fatta bene nel finale è altrettanto importante di un'ora fatta dall'inizio, questo è il principio che dobbiamo portare avanti".



Come sta Keita a livello mentale?: ''Quando una squadra va bene è difficile cambiare. Keita sta benissimo ma non vedo come possiate pensare che possa giocare dal primo minuto. Come la prenderebbero Joao Pedro, Pavoletti, Pereiro? Penserebbero che non sarei in grado di giudicare quel che avviene sul campo".



Come sta Nahitan Nandez? Si aspettava un suo recupero?: "Credo che ci sia la speranza di rivederlo in gruppo la prossima settimana, poi vedrò in che stato di forma sarà. Si sta già allenando in differenziato, lui stesso mi ha detto di poter essere in gruppo martedì''.