L'allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha presentato in conferenza stampa la gara di domani alle 19 contro il Napoli: "Sappiamo che affrontiamo un top club, ma dobbiamo pensare a noi; se giochiamo bene possiamo metterli in difficoltà. Sono ancora arrabbiato per quel blackout di 10/15 minuti a Empoli, serve intensità per tutta la partita perché non possiamo permetterci di buttare punti per dei cali di tensione. Dobbiamo cercare di non lasciare loro il possesso palla, altrimenti ci faranno girare la testa. Domani abbiamo bisogno del pubblico, l'aumento di capienza per noi è molto importante soprattutto contro le grandi squadre".



SCREZI - "Con Spalletti è tutto passato, tempo fa avevamo avuto qualche screzio ma ora il rapporto è ottimo".