Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, è intervenuto a Dazn dopo il pareggio in casa del Sassuolo: "Abbiamo fatto una buona partita, con più coraggio che nelle altre trasferte, contro una squadra che mette in difficoltà chiunque. Siamo partiti male e loro hanno creato palle gol, poi quando abbiamo giocato con più tranquillità, abbiamo fatto meglio. Nel finale avremmo potuto anche vincere, se avessimo avuto più serenità. Era importante interrompere la serie negativa, fatta anche di partite migliori di questa. Abbiamo sbagliato passaggi assurdi, avremmo potuto creare più problemi a una squadra che, come noi, quando si difende va in difficoltà. L'abbraccio di Keita a Pavoletti? Questo gruppo va d'accordo, se non ci fosse stata unione, un'anima, me ne sarei accordo. E se qualcuno dovesse remare contro, andrebbe in tribuna e non sarebbe convocato, ve lo garantisco. Mercato? Abbiamo giovani bravi, ma in queste situazioni serve anche un po' di esperienza e valuteremo il da farsi. I ragazzi giovani possono fare bene per 70 minuti e poi calare. Cragno? In due o tre occasioni ci ha salvato, la Nazionale lo ha risollevato nel morale. Ogni gol che prende lo fa meditare, come se fosse colpa sua, è un ragazzo sensibile ma per fortuna è tornato ad essere quello che conosciamo".