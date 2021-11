Ultimo posto con 6 punti in classifica e peggior difesa del campionato con 26 reti subite. Sono questi i numeri del Cagliari di Walter Mazzarri, la cui panchina è in forte discussione. Per il club sardo sono ore di riflessione, che potrebbero concludersi con l’esonero del tecnico livornese, chiamato a sua volta a sostituire Leonardo Semplici. In quota per la panchina del Cagliari, infatti, c’è l’opzione Gennaro Gattuso, reduce dall’esperienza con il Napoli, tanto che per gli analisti l’approdo in Sardegna dell’ex Milan entro la fine dell’anno vale 9 volte la posta. Quella di Mazzarri, quindi, riporta agipronews, potrebbe essere la quinta panchina a saltare in Serie A dopo quelle di Semplici, Di Francesco (Hellas Verona), Castori (Torino) e Ballardini (Genoa).