Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, parla a Dazn dopo la sconfitta per 4-0 in casa dell'Inter: "Fino al loro primo gol almeno eravamo compatti. Non mi è piaciuto quasi niente della partita di oggi, loro hanno una forma stratosferica. Sono molto arrabbiato, al di là del fatto che loro viaggiassero in modo diverso. Noi siamo una squadra che si deve salvare e abbiamo fatto forse un fallo in tutta la partita: dobbiamo essere cattivi e veementi, non abbiamo vinto un contrasto. Sono incavolato nero".