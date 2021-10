Dopo il pareggio contro il Venezia, l'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato così: "Abbiamo pagato una grave ingenuità, se il tiro di Busio non fosse stato deviato sarebbe stato parabile - ha detto il tecnico rossoblù in tv - La squadra non è serena, dovevamo far girare di più il pallone e facendogli correre. Manca un regista? Lì può giocare Marin, ma in generale in molti devono recuperare la forma; dobbiamo rifare la preparazione atletica". Poi il lapsus su Dalbert: "Penso per esempio al ragazzo dell'Inter, non mi viene mai il nome... Dalbert!".