Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato a Sky dopo la vittoria ottenuta sul Sassuolo:



"Se non andiamo a Genova a fare risultato, la vittoria di oggi non vale nulla. Nel primo tempo abbiamo dominato, potevamo essere avanti di due o tre gol. Siamo stati un po' troppo frettolosi".



ROG - "Ha dato qualità e giocate importanti, ci è mancato molto. Ora ci giochiamo la salvezza e quindi lo devo centellinare, ma è un grande acquisto".



ATTACCO - "Noi giochiamo con due attaccanti puri, siamo fra i pochi in Serie A. Però devono dare una mano alla squadra, altrimenti facciamo fatica. Anche contro squadre molto forti come Napoli e Fiorentina avevamo giocato bene, dobbiamo pensare di poterlo fare sempre".



KEITA - "E' andato via per la Coppa d'Africa, in un momento in cui la squadra era in emergenza ma faceva risultati. In Nazionale non ha giocato, poi è rientrato ma ha dovuto mettersi in fila. Oggi voleva spaccare il mondo, andava a mille ma in area di rigore bisogna stare calmi. Ha fatto una grande gara, comunque".



SALVEZZA - "A Reggio ci siamo salvati dopo la penalizzazione e l'hanno chiamata festa scudetto, se ci salviamo adesso per me è come vincere due scudetti"