Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, parla a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cittadella: "Siamo partiti un po' contratti a dire il vero. C'erano ragazzi che hanno giocato meno e abbiamo provato alcuni giocatori che ci possono servire per il campionato, che è quello che conta. Siamo già proiettati per il campionato: con l'Udinese sarà una gara difficilissima, hanno pareggiato con Milan e Lazio e sono in forma".



SULLA VITTORIA - "Ci siamo parlati dopo la sconfitta con l'Inter: prima di quella venivamo da risultati buoni, poi siamo arrivati a giocare a San Siro con assenze importanti, però non mi è piaciuto l'atteggiamento e ho parlato alla squadra di questo. Con l'Udinese voglio vedere lo spirito visto con Torino e Salernitana, partite che potevamo vincere"



SU JOAO PEDRO - "Anche oggi ci ha trascinato. Gioca prima per la squadra e poi per lui, dovrebbero prendere tutti esempio da lui. Posso dire che lui è un grandissimo giocatore".