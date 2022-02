Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, parla dopo la vittoria della sua squadra sul campo del Torino, per 2-1: "I ragazzi sono eccezionali, giocano l'uno per l'altro e sono una squadra vera. Giochiamo anche un bel calcio, a Torino è difficile giocare".



Sui singoli: "Bellanova sta facendo progressi, Altare è una bellissima realtà e anche Obert è destinato ad avere una bellissima carriera. Pereiro si è dato da fare, Pavoletti ha dato la svolta e Deiola oggi ha fatto un grande gol, peraltro non con il suo piede".