Cagliari-Milan 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 14' s.t Bennacer (M)



Assist: 14' s.t Giroud (M)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova (36' s.t Pereiro), Marin, Grassi (36' s.t Keita Baldé), Dalbert (30' s.t Zappa), Lykogiannis (22' s.t Deiola); João Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié, Messias (32' s.t Saelemaekers), Brahim Diaz (26' s.t Krunic); Rafael Leão (26' s.t Rebic), Giroud (42' s.t Ibrahimovic). All. Pioli



Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi



Ammoniti: 32' s.t Bellanova (C)