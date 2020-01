Cagliari-Milan 0-2



Olsen 5,5: sorpreso in entrambe le reti del Milan, non è colpa sua, ma l’impressione è non sia stato troppo reattivo come altre volte.



Faragò 5: conferma che quello non è il suo ruolo, non riesce a tornare ai suoi livelli, Hernandez lo asfalta, impreciso anche nell’impostazione.



Klavan 5: dal primo gol di Cr7 di lunedì scorso non si è più ripreso. Ibra e Leao non trovano in lui una grande opposizione. Fermo, come tutti, in occasione del raddoppio rossonero.



Pisacane 5: è lui l’autore della sfortunata deviazione sul gol di Leao, per il resto il brasiliano speso sbatte contro di lui, così come Ibra, ma insomma anche oggi due gol mesi in saccoccia dalla difesa del Cagliari.



Pellegrini 5: il solito Pellegrini, pasticcione in difesa, fenomenale davanti, almeno nel primo tempo. Calabria gli va via troppe volte, commette anche un fallo che gli costa un giallo.



Nandez 5,5: sfiora il gol nel primo tempo con una prodezza, poi nella ripresa si spegne come tutto il Cagliari.

(dal 31’ s.t. Ionita s.v.)



Cigarini 5: finchè si gioca al piccolo trotto va bene, poi va in difficoltà appena i ritmi si alzano un poco. Troppo molle.



Rog 6: è quello più vivo, vince tanti contrasti, è bravo nell’impostare l’azione, un vero centrocampista con i fiocchi, è quello che ha mantenuto un livello sempre alto.

(dal 31’ s.t. Castro s.v.)



Nainggolan 6: con Rog è sempre il migliore dei rossoblù. Certo, nemmeno lui è ai livelli di un mese fa e si vede.



Joao Pedro 5: un fantasma, sembra il Joao Pedro dello scorso anno. Non ne prende una, non aiuta e non è mai pericoloso.



Simeone 5,5: non si può certo dire che non si sbatte, lotta come al solito, si guadagna qualche occasione, ma non riesce a lasciare il segno.

(dal 24’ s.t. Cerri 5,5: non ha praticamente mai un pallone giocabile)



All. Maran 5: il suo Cagliari è lontano parente rispetto a quello di un mese fa. Colleziona la quarta sconfitta consecutiva, 1 punto nelle ultime 5, 19 gol incassati nelle ultime 7. Numeri che ridimensionano la sua squadra.