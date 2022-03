Cagliari-Milan è l'anticipo del sabato sera della 30esima giornata di Serie A, l'11esima del giorne di ritorno. Calciomercato.com vi racconta LIVE la moviola degli episodi arbitrali più discussi.



LA DESIGNAZIONE

Di Bello

Peretti – Del Giovane

Iv: Marinelli

Var: Fabbri

Avar: Meli



PRIMO TEMPO

4' Lascia correre Di Bello su un intervento in scivolata di Leao su Bellanova che prima prende palla, ma poi impedisce al giocatore del Cagliari di proseguire la corsa. Ci stava il fischio, furente la panchina sarda.

13' Espulso un componente della panchina del Cagliari per eccesso di proteste.

18' Protesta ancora il Cagliari per la punizione fischiata in favore di Giroud. Goldaniga prende nettamente il pallone che schizza via e poi entra a contatto con Giroud.

23' Entra in area dalla sinistra Theo Hernandez e, con il rientro difensivo di Bellanova, cade in area chiedendo un rigore (vibranti fra gli altri le proteste di Kessie). Di Bello lascia correre e fa bene perché il contatto non c'è e la caduta è addirittura al limite della simulazione.