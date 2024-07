Juventus, fiducia per Todibo: la strategia di Giuntoli avvicina il difensore ai bianconeri

Adesso si accelera. Come sempre: prima in uscita, poi in entrata. Ma laè entrata nell'ordine delle idee che un colpo grosso va fatto adesso, in questo momento storico, in una giornata che può rappresentare effettivamente la quiete prima della tempesta. E che tempesta: tutta di mercato. Cristiano, trincerato all'interno del quartier generale bianconero nella sede Adidas, lavora su più tavoli e con più telefoni. Ma per il difensore sì, ha già deciso. Ed è il francese, oggi alNelle idee della Juve,è il giocatore da affiancare a, la base di partenza di una squadra che vuole impostare con coraggio, ma anche avere l'irruzione fisica per dominare gli attacchi avversari. Servono giocatori forti, a questa Juve. E servono praticamente in tutti i reparti, per i qualiha promesso un colpo per ogni segmento di campo. Quello dietro è appunto Todibo, che ha messo il club bianconero al centro del villaggio e del suo futuro. Non è qualcosa di poco, è stato tutto, specialmente quando ilsi era accordato con il West Ham per una cifra che raggiungeva i 35 milioni di euro. Inevitabilmente, è diventata la base di partenza per tutti i discorsi di mercato con gli emissari juventini.

- Emissari che non hanno mollato, lavorando a stretto contatto con l'entourage del giocatore per assicurarsi un posto in prima fila, in attesa di capire ciò che poteva capitare, eventuali intoppi, speranze di risoluzione. Ora siamo alla stretta finale. O meglio: al penultimo step prima di andare a prendere il centrale con l'assegno giusto. La cessione di Soulé può aiutare, quella di Huijsen sarebbe proprio perfetta. E la notizia è questa: dopo i primi contatti tra, si è rimasti a una promessa di prestito oneroso con diritto di riscatto. Prima il club bianconero si era tenuto ben distante dal dare certezze sul pagamento finale, ora invece vuole puntarci. E tanto. E alla cifra del Nizza, raggiungibile in più modalità. Appena si sblocca una cessione corposa - vedi pure Soulé-Roma -, Giuntoli parte per chiudere il prossimo acquisto.