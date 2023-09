: regala il primo gol al Milan, sul secondo ci mette lo zampino. Ennesima giornata da dimenticare.: incerto nel vantaggio rossonero, qualche buona uscita difensiva ma nulla più.: il più attento del pacchetto difensivo di casa. Con le sue chiusure ha evitato di far crollare i suoi prima del previsto.: soffre gli affondi degli ospiti. Lasci il campo all'intervallo per via dell'ammonizione ricevuta. (dal 1' s.t: entra e "regala" velocità ed imprevedibilità. Nel finale sfiora un grande gol).: il suo mancino mette spesso in difficoltà la difesa ospite. Ringrazia il fatto che Chukwueze non fosse troppo in giornata.: primo tempo da vero combattente, nella ripresa cade nella morsa del centrocampo avversario. (dal 22' s.t: la sua esperienza non riporta l'equilibrio desiderato a centrocampo): non riesce a dettare i tempi di gioco. Si fa sovrastare dal centrocampo di Pioli. (dal 39' s.t: El Leon, di nome e di fatto. Lui si che in certe partite sa buttare il cuore oltre l'ostacolo. Serve l'assist per il momentaneo vantaggio rossoblù.: inizialmente riesce a contenere egregiamente le discese di Pulisic e Theo, poi viene sovrastato nella maggior parte dei casi. (dal 36' s.t: manda in crisi la difesa ospite con la sua velocità. Con un bolide mancino trova il secondo gol in campionato. Peccato non sia valso nemmeno oggi i tre punti.: si batte come può su ogni pallone, lavora di sponda ma Tomori e Thiaw sono due brutti clienti. (dal 22' s.t: inesistente. Nulla da aggiungere per oggi): finalmente il suo Cagliari ritorna ad attaccare ma questo Milan, ben equlibrato nonostante il turnover, è troppo anche per lui. Con i cambi non riesce a rimettere in piedi la partita.: la conclusione di Luvumbo, in occasione del gol del Cagliari, è molto potente anche se sul suo palo. Bene nelle uscite e nella costruzione dal basso. Ottimo intervento nel finale su Shomourodov.: gioca più dentro al campo rispetto a Theo e lo fa con buona qualità.: qualche difficoltà quando il Cagliari alza la pressione a inizio secondo tempo. Nel complesso non sfigura.: Un autentico muro dove si fanno a infrangere tutte le velleità del Cagliari. Luvumbo non riesce mai a superarlo in velocità. Trova un gol da centravanti vero. Il migliore in campo.: nel primo tempo gioca da esterno offensivo aggiunto e crea scompiglio nella difesa isolana. In totale gestione nella ripresa. (Dal 38’ st: un bolide dai 20 metri per il suo primo gol in rossonero. Chiude la partita e mette il punto esclamativo su una prestazione di grande livello.: disegna calcio per un’ora abbondante: bravo nel palleggio e nel lancio lungo, intelligente nel posizionarsi sempre al posto giusto. Vince tanti contrasti e ne perde solo uno in occasione del gol del Cagliari con Nandez. Straordinaria chiusura su Luvumbo in area di rigore a inizio ripresa. Risorsa. (dal 14’ st: utile nel serrare le linee nell’ultima parte di gara): giocatore di una intelligenza superiore. Occupa tutte le posizioni del campo, pensa e gioca in verticale. L’azione del secondo gol nasce da uno schema provato in allenamento ed eseguito perfettamente dall’olandese. (Dal 14’ st: prezioso nel pressing e nella fase difensiva): molto vivace nella prima parte di gara: punta sempre l’uomo e crea più di un grattacapo. (dal 25’ st: qualche minuto per dare ancora più fiducia alla squadra): lesto nel trasformare in oro un errore clamoroso di Radunovic. Si muove tanto e bene ma non è sempre preciso e ‘cattivo’ come dovrebbe. In crescita.: inizia la gara con il freno a mano tirato e con qualche errore di troppo. Però da campione qual è riesce a determinare con una giocata nel gol del pari di Okafor. (Dal 25’ stesordio in serie A con il Milan, non dispiace): la sua squadra gioca un grande partita per 60 minuti, riesce nell’obiettivo di vincere senza soffrire troppo facendo riposare Giroud e Leão (in parte).