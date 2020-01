Si apre la 19esima e ultima giornata di Serie A con la sfida tra Cagliari e Milan. I padroni di casa, 29 punti, sognano una vittoria contro una big per continuare a coltivare i sogni europei, gli uomini di Pioli hanno bisogno di un successo per allontanare la zona pericolosa e provare a dare una scossa al campionato.



CURIOSITA' - Queste le curiosità della partita: il Cagliari ha vinto solo uno degli ultimi 31 confronti di Serie A contro il Milan (2-1 nel maggio 2017) - completano il parziale 23 successi rossoneri e sette pareggi. Il Milan ha perso solo una delle ultime 15 trasferte di Serie A contro il Cagliari (2-1 nel 2017) - nel parziale otto successi rossoneri e sei pareggi. Il Milan è imbattuto da quattro stagioni nell’ultima gara del girone d’andata (2V, 2N): l’ultima sconfitta risale al torneo 2014/15 contro l’Atalanta al Meazza (0-1). Il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite di campionato, dopo una serie di 13 gare di imbattibilità (8V, 5N) – i sardi non arrivano a quattro sconfitte di fila da ottobre 2017, quando toccarono quota cinque. Il Milan non pareggia da 12 trasferte di campionato (6V, 6P): l’ultima volta in cui non ha registrato un pari esterno per più gare consecutive nella competizione risale ad ottobre 1950 (14 in quel caso). Il Cagliari ha segnato 20 gol nelle prime nove gare interne di questa Serie A, eguagliando così il suo record di marcature casalinghe dopo altrettante partite nella competizione (al pari delle stagioni 1966/67 e 2016/17)



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



CAGLIARI – Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.



MILAN – Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.