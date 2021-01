LE FORMAZIONI UFFICIALI:

. Rossoneri decimati dalle assenze: agli infortunati Gabbia e Bennacer e ai già positivi Krunic e Rebic, infatti, si sono aggiunte le positività di Theo Hernandez e Calhanoglu e la squalifica di Leao.. Dietro allo svedese c'è il giovane tridente con Hauge, Brahim Diaz e Castillejo, in mediana Tonali affianca Kessie con il nuovo acquisto Meité subito a disposizione, in panchina. Sulla fascia, al posto di Theo, spazio a Dalot.Il Milan torna a Cagliari poco dopo un anno dall'ultima volta: l'11 gennaio dell'anno scorso, infatti, Leao e Ibrahimovic (primo gol della seconda avventura rossonera) decisero la trasferta sarda. Nonostante la crisi di risultati, Joao Pedro e compagni sono andati in gol in tutte le ultime 9 sfide casalinghe. La classifica, tuttavia, recita 14 punti in 17 giornate, peggior bottino dal 2014/2015, quando l'annata terminò con la retrocessione. Il Milan, invece, continua a volare: esclusa la gara contro la Juve, i rossoneri hanno sempre segnato almeno due gol (in 16 delle ultime 17), e va in rete da 37 partite. La banda di Pioli è la miglior squadra del campionato in trasferta, dove ha collezionato 7 vittorie e un pareggio. In caso di successo questa sera, a Ibra e compagni basterebbe poi un solo punto contro l'Atalanta per laurearsi campioni d'inverno. Fari puntati proprio sullo svedese, in gol in tutte le ultime sei sfide di campionato contro il Cagliari. Sono 76 i precedenti totali, con 42 affermazioni rossonere, 26 pareggi e 8 vittorie sarde. In particolare, il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 33 sfide di Serie A contro il Milan.Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Marin, Nainggolan, Duncan; Pereiro, Joao Pedro; SimeoneDonnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic