Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, è tornato in campo questa sera alle 20.45 anche il Milan di Gennaro Ivan Gattuso, impegnato nella difficile trasferta della Sardegna Arena contro il Cagliari di Rolando Maran, in una gara valida per il posticipo della quarta giornata di Serie A: termina 1-1 con i gol di Joao Pedro, al rientro dopo la lunga squalifica, e Higuain, al primo centro in rossonero. I meneghini si fermano, dopo le due buone prestazioni offerte contro Napoli e Roma, con la vittoria all'ultimo minuto contro i giallorossi, mentre i sardi continuano l'ottimo periodo, dopo i tre punti ottenuti a Bergamo contro l'Atalanta. Parte bene il Milan con Bonaventura vicino al gol, ma il Cagliari in avvio è scatenato: palo di Pavoletti in ripartenza, sulla respinta Joao Pedro segna su un brutto errore di Donnarumma. I sardi insistono e colpiscono un altro palo con Barella, prima che Bonaventura si divori il pari a un metro dalla porta. Nel secondo tempo i rossoneri premono e Higuain pareggia su palla riconquistata da Kessie, mentre nel finale il Milan sfiora due volte il vantaggio, una con un tiro di Suso sventato da un miracolo di Cragno e una con un colpo di testa di Higuain, fuori di pochissimo. Il Cagliari ha vinto solo otto dei 73 incontri di Serie A contro il Milan: in particolare i sardi hanno trovato il successo solo in una delle ultime 30 sfide (7N, 22P). Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più partite in Serie A (39). Nelle ultime 18 partite contro il Cagliari nel massimo campionato, il Milan ha sempre trovato la rete. Gonzalo Higuaín ha segnato sette gol in otto partite giocate contro il Cagliari in Serie A, senza mai perdere contro la squadra sarda (cinque vittorie e tre pareggi).