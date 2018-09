Sabato alle 15 inizierà la quarta giornata di Serie A, con la partita tra Inter e Parma. Ecco le probabili formazioni per questa giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati. Scaricate l'app di SOS Fanta per tutte le novità di formazione.Per l’Inter c’è il dubbio(potrebbe giocare), titolari Nainggolan e Perisic. Spuntanel Milan, Hamsik dall’inizio nel Napoli. Torna il turnover nella Juve in vista della Champions. Dzeko dal 1' minuto nella Roma, senza turnover. Nell’Atalanta potrebbe trovare spazio Emiliano Rigoni, scalpita Pussetto nell’Udinese.torna dalla squalifica ma dovrebbe partire dalla panchina, c’è Caprari da trequartista nella Sampdoria.