Potrebbe arrivare dalla Germania il nuovo esterno offensivo del Cagliari di Fabio Liverani.



Secondo quanto scrive l'Unione Sarda, i rossoblù sarebbero sulle tracce di Fabian Reese, 24enne attaccante esterno cresciuto nel vivaio dello Schalke '04, ex nazionale Under 20 e attualmente in forza all'Holstein Kiel, club della Zweite Bundesliga.



Sul ragazzo si starebbero muovendo anche altre società italiane ma i sardi sarebbero al momento davanti a tutte.