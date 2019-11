MVP di Cagliari-Fiorentina con tre assist e un gol capolavoro, Radja Nainggolan parla a Sky Sport al termine del match: "Riscatto? Io penso che bisogna dare un po' più valore a tutti i miei compagni. Stiamo facendo qualcosa di incredibile, a inizio anno nessuno avrebbe mai detto che potevamo giocare così bene e dominare: bisogna dare merito al Cagliari, c'è un entusiasmo che non si vedeva da anni, questa classifica dopo 12 giornate è incredibile ma si parla sempre delle grandi, questo Cagliari si merita qualche pagina in più. Vedere i tifosi sotto la pioggia è stato incredibile, tutti a incitarci: c'è entusiasmo, si vede e si sente e città sicuramente una mano in più. Possibile passaggio alla Fiorentina? Facile parlare quando le cose vanno bene, ho fatto una scelta e l'ho sostenuta: quando decido di fare una cosa la faccio, fa parte del mio personaggio. Sono felicissimo di aver potuto fare questa scelta, ringrazio il presidente che ha fatto qualcosa di importante: a me tocca solo ripagare. Rendimento della squadra? È una cosa da sottolineare, all'inizio dell'anno nessuno l'avrebbe mai detto. Il percorso è importante, ma siamo sempre con i piedi per terra: sappiamo che stare lì in alto è qualcosa di impensabile, ci sono squadre più forti ma magari con meno voglia di noi. Lottiamo l'uno per l'altro, è questo a fare la differenza".