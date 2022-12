L'interesse del Valencia di Gattuso per il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez è concreto. Un affare che anche il Boca Juniors spera possa andare in porto visto che il club argentino, come sottolinea Tyc Sports, vanta il 10% della cifra che i sardi incasseranno dalla vendita di Nandez come da accordi presi nel 2019 quando il centrocampista si trasferì in Italia.