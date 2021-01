Cagliari-Napoli 1-4 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 25' p.t & 17' s.t Zielinski (N), 15' s.t Joao Pedro (C), 30' s.t Lozano (N)



Assist: 25' p.t Petagna (N), 17' s.t Di Lorenzo (N)



Cagliari (4-2-3-1):Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nandez; Pereiro (11' s.t Tramoni), Joao Pedro (38' s.t Caligara), Sottil (23' s.t Tripaldelli); Simeone (38' s.t Pavoletti). All. Di Francesco



Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas (41' s.t Rrahmani), Maksimovic, Mario Rui (41' s.t Ghoulam); Bakayoko (41' s.t Lobotka), Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski (32' s.t Elmas); Insigne; Petagna (32' s.t Politano). All. Gattuso



Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo



Ammoniti: 30' p.t Lykogiannis (C), 8' s.t Sottil (C), 26' s.t Zielinski (N), 41' s.t Insigne (N)



Espulsi: 20' s.t Lykogiannis (C)