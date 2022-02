Cambia la designazione arbitrale della sfida tra Cagliari e Napoli in programma per lunedì alle ore 18. Simone Sozza prenderà infatti il posto di Maurizio Mariani, con Lo Cicero che sarà il secondo assistente al posto di Tegoni e Volpi sostituirà Marchetti come quarto uomo. Invariato il VAR, ci saranno Valeri e Raspollini.