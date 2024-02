Cagliari-Napoli LIVE dalle 15

Il Napoli torna in campo dopo il pareggio contro il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Alle 15 si gioca Cagliari-Napoli, sfida che segna l'esordio di Francesco Calzona in Serie A, come successore dell'esonerato Walter Mazzarri. L'obiettivo per i partenopei, per il match della ventiseiesima giornata, è quello di superare la Fiorentina portandosi momentaneamente a una lunghezza dalla Lazio, mentre la squadra di Ranieri vede l'occasione di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione. Il match sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.