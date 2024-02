Napoli: debutto ok di Calzona, ma il gruppo scudetto di Spalletti resta un rimpianto e un lontano ricordo

Sandro Sabatini

Sapete qual è il dubbio, che ci porteremo fino in fondo senza trovare una risposta? Come sarebbe stato il Napoli se fosse rimasto Luciano Spalletti. La risposta certa non c’è. La sensazione, sì.







Prendetela per quel che vale: una sensazione, appunto. Il Napoli non avrebbe ripetuto la stagione scorsa, la fuga solitaria per lo scudetto. Ma avrebbe continuato a fare gran bella figura sia in Italia che in Champions, a patto di non demolire quel castello fatato di tattica e gruppo, armonia mai blanda e tensione giusta. Oppure, con altre parole: entusiasmo e altruismo. Poesia di calcio tra giocatori e allenatore. Più la cornice magica dei tifosi. Invece è intervenuto il presidente e vabbè… cambiamo discorso!



C’è comunque disappunto nel vedere come si è ridotto il Napoli, in pochi mesi. E se il pareggio contro il Barça alla prima di Calzona salva l’onore e - non solo in teoria - lascia la qualificazione ancora aperta al ritorno.



A fine partita c’è il cucchiaino di zucchero del gol di Osimhen che addolcisce la l’amarezza degli ultimi risultati, ma rimane anche il retrogusto del dubbio. Anzi, del sospetto seppur senza prove: questo Napoli era ed è più forte di quel che sembra, oggi. Peccato si porti addosso lo scudetto sulla maglia ma anche, sulla pelle le cicatrici e negli occhi i rimpianti di tutto quel che è stato deciso dopo, lo scudetto.