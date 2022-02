La 26a giornata di Serie A si chiude oggi con le ultime due partite di questo turno. Alle 18 alla Sardegna Arena scendono in campo, in quello che è quasi un vero e proprio testacoda della classifica:: da una parte la salvezza, con i rossoblù che hanno guadagnato qualche punto grazie agli ultimi tre risultati positivi salendo a -1 dal Venezia, e dall'altra l'obiettivo scudetto per un Napoli che non ha ancora mai perso nel 2022 ed è a -3 dal primo posto.- Mazzarri ha preferito Altare a Carboni e Ceppitelli, Deiola in regia e Baselli mezz'ala con Lykogiannis esterno; panchina per Dalbert. La spalla di Joao Pedro è ancora Pereiro che ha vinto il ballottaggio con Pavoletti e Keita. Tanti indisponibili per Spalletti, che lascia fuori Fabiàn e Osimhen: in mezzo al campo c'è la coppia Zielinski-Demme, Mertens insieme a Elmas che ha vinto il testa a testa con Ounas. Davanti era ballottaggio tra Petagna e Osimhen, con il primo che partirà dall'inizio.: Cragno; Goldaniga, Altare, Lovato; Bellanova, Grassi, Deiola, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.: Mazzarri.: Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui; Elmas, Mertens; Petagna.: Spalletti.