, che andrà in scena a partire dalle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta., seppur abbiano abbandonato quasi definitivamente le speranze di un posto in Champions League, per mantenere vive le speranze di un piazzamento europeo., la prima con il nuovo format. Entrambe le squadre sono reduci da un ko nell’ultimo turno di campionato, anche se la formazione di De Rossi ha trovato un’ottima vittoria negli ultimi minuti contro l'Udinese durante il recupero della 32esima giornata.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Napoli-Roma in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona: Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De RossiNapoli-Roma 0-0: Simone Sozza di Milano