Stagione complicata quella del Cagliari, ultimo in classifica e con Mazzarri già in bilico dopo aver sostituito Semplici a inizio stagione. Da capire quale sarà il futuro dei giocatori in scadenza a giugno, ai quali si aggiunge anche il nodo Joao Pedro: il brasiliano ha il contratto fino al 2023, ma secondo il Corriere dello Sport non sono ancora arrivati segnali per un eventuale rinnovo.



BOMBER - L'attaccante è in attesa di una chiamata da parte della società, l'idea è quella di chiudere la carriera in rossoblù ma bisogna capire anche qual è la volontà del club. Intanto Joao Pedro continua a far parlare il campo: sette gol in campionato, miglior marcatore del Cagliari e quarto posto nella classifica marcatori insieme a Zapata e Dzeko. Meglio di lui hanno fatto solo Vlahovic, Simeone e Immobile.