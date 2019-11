Il centrocampista del Cagliari Christian Oliva, autore del secondo gol che ha chiuso la gara contro un’Atalanta in inferiorità numerica, commenta così la prestazione in zona mista, al termine della partita: “Sono molto contento per il gol e per il risultato della squadra. Oggi forse si è visto il miglior Cagliari della stagione, abbiamo fatto una grande gara contro una squadra molto forte che gioca la Champions. Dobbiamo proseguire così per fare qualcosa di grande in questo campionato”.